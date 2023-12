Região tem 611 pessoas em situação de rua; cidades terão ações de Natal

As cidades da região têm, aproximadamente, 611 pessoas em situação de rua, de acordo com o levantamento do DS junto às prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Guararema.

Para esse público, as cidades de Suzano, Mogi, Itaquá e Arujá terão ações especiais para o Natal e Ano novo. Ferraz e Guararema não terão trabalhos específicos e expuseram suas ações contínuas para as pessoas em situação de rua.

Em Suzano, são 145 pessoas em situação de rua, de acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Na cidade serão ofertadas ceias de Natal e de Ano Novo aos usuários do serviço de acolhimento da cidade. A ação acontecerá no Centro Social Bom Samaritano, administrado pelo Cáritas Suzano, e no antigo imóvel do Restaurante Popular, gerenciado pela Associação Emaús.

Além disso, a Prefeitura promoverá, no sábado (16), o “Almoço de Natal”, na Arena Suzano, para cerca de mil famílias em situação de vulnerabilidade que já foram definidas junto a entidades parceiras do Fundo Social de Solidariedade. Também serão distribuídos alimentos e brinquedos.

Região

Em Mogi são aproximadamente 300 pessoas em situação de rua, sendo que metade se encontra acolhida nas unidades de acolhimento do município. Essas unidades organizam e promovem ações em celebração ao Natal e Ano Novo.

Toda a programação de fim de ano desenvolvida pela administração municipal é gratuita e aberta a todos os públicos, incluindo pessoas em situação de rua.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que na quinta-feira (21), a Casa de Passagem e o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) vão promover “um dia especial com atividades lúdicas, almoço e jantar como parte da ceia de Natal”. A ação acontece na rua Ítalo Adami, 2.480, no Rancho Grande

A administração revela que constam 151 pessoas em situação de rua e recebem benefícios do programa Bolsa Família, “mas trata-se de um público transitório, ou seja, que não se estabelece no município”. No Centro Pop, 45 pessoas em situação de rua são atendidas diariamente.

A Prefeitura de Arujá irá realizar a entrega de panetones por meio da equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além da alimentação que já é entregue normalmente durante as abordagens sociais noturnas realizadas pelo Centro.

“As abordagens sociais são feitas diariamente durante o dia, e de uma a duas vezes por mês, durante a noite. Durante o período de inverno, as abordagens noturnas também são diárias”, explica a Prefeitura.

De acordo com o mapeamento da população em situação de rua na cidade, feito pelo Creas, são nove homens, com faixa etária entre 35 e 50 anos. “As abordagens sociais são realizadas nos bairros de maior movimentação desse público, e centros, contando também com a solicitação popular e demanda espontânea. Todos mapeados em situação de rua, munícipes ou trecheiros, que transitam entre cidades, são atendidos”, diz a administração.