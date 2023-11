Região tem aumento de 602% no volume de chuvas e 720% em raios

Os eventos têm sido cada vez mais intensos, abrangendo os municípios de toda a região, e impactam diretamente as redes de distribuição de energia da concessionária.

Por isso, a companhia reforça a importância do cadastro de clientes que utilizam, em casa, equipamentos como respiradores, home care, UTI domiciliar e aparelhos para hemodiálise. Mais informações podem ser obtidas e a inscrição pode ser feita por meio de vídeo atendimento no site da EDP, no endereço www.edp.com.br/cadastro-de-equipamentos-eletricos/.

O objetivo do cadastro é o conhecimento da localidade onde esses pacientes residem, já que as unidades inscritas recebem prioridade no atendimento de restabelecimento da energia, bem como na comunicação sobre possíveis interrupções programadas ou não do fornecimento de energia elétrica, de modo a minimizar eventuais transtornos.

A chegada da primavera deste ano veio acompanhada por uma forte onda de calor e de novos eventos de tempestades severas, associadas a chuvas intensas, raios e fortes rajadas de vento. Pesquisas indicam que esse cenário é potencializado pelos efeitos climáticos do El Niño.

A passagem de tempestades como estas provocam ocorrências envolvendo, principalmente, queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de reparo por conta da complexidade e elevam de forma expressiva o nível de criticidade da operação do sistema elétrico.

De acordo com monitoramento da Climatempo em parceria com a EDP, a primeira quinzena de outubro de 2023, nas oito cidades atendidas pela concessionária de energia no Alto Tietê, foi marcada por um aumento de 602% no volume de chuvas e de 720% na quantidade de raios registrados, em comparação com o mesmo período do ano anterior.