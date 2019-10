Região tem mais de 2 mil estagiários de ensino superior, calcula CIEE

Pelo menos 2.006 estudantes do ensino superior estão trabalhando na área em que cursam, por meio de parceria entre a empresa e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). A maior procura dos estudantes por estágios se concentra nas áreas de Administração, Direito, Pedagogia, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Arquitetura.

Segundo o supervisor do Ciee do Alto Tietê, Marcelo Paixão, um dos meses do ano com maior procura é agosto. Para ele, o fenômeno ocorre por causa do término da maioria dos contratos, que acontece habitualmente em julho, além do ingresso dos estudantes em instituições de ensino no segundo semestre do ano. "Os contratos de um ano, que vencem em julho, podem ser renovados. A demanda em agosto é maior, porque muitas pessoas ingressam nas instituições no segundo semestre do ano", diz.

IMPORTÂNCIA

Quando questionado sobre a importância do Ciee, Paixão pontuou que a intermediação realizada facilita que o estudante consiga uma oportunidade de estágio. "Em Mogi, o Ciee atua há 20 anos. Temos parceria com órgãos públicos, por exemplo. As oportunidades de estágio ficam mais facilitadas. O centro é uma ferramenta”, frisou.

Não é só para cursos superiores que o Ciee faz a intermediação estudante-empresa. Também há oportunidades ofertadas para cursos técnicos e programas de jovem aprendiz.

Na região, o Ciee oferece aos estudantes uma central, que fica localizada na Rua Duarte de Freitas, 246, no Parque Monte Líbano.