Região tem média mensal de 135 ocorrências de entorpecentes

No Alto Tietê, em média, 135 ocorrências são registradas por mês envolvendo a venda, porte ou apreensão de drogas. Durante os cinco primeiros meses do ano, 695 casos já foram registrados nessas três categorias. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o tráfico de drogas corresponde a 88,1% deste total verificado nas dez cidades da região. Em comparação ao mesmo período do ano passado, os episódios reduziram em 2,3%. Entre janeiro e maio de 2017, as drogas geraram 712 ocorrências.

Neste ano, foram 597 registros de tráfico de drogas, sendo 335 em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. O maior índice verificado nesses cinco meses foi em Mogi, com 173 casos. O município é seguido por Itaquá, com outras 162 ocorrências, e Suzano com 108 episódios. Nesta categoria, os meses mantiveram taxas superiores a 113 casos. O pior desempenho ocorreu em março, com 125 delitos desta natureza na SSP.

O porte de entorpecentes é a segunda categoria, envolvendo drogas, com o maior número ocorrências no Alto Tietê. Entre janeiro e maio deste ano, 87 registros neste sentido foram feitos nos municípios, o que corresponde a 12,5% do total de episódios. Mais uma vez Mogi lidera a lista, com 20 verificações. A cidade é seguida por Salesópolis, que costuma apresentar baixas taxas criminalidade. Neste quesito, a pequena cidade já registrou o porto ilícito por 19 vezes. Durante os cinco primeiros meses, a região manteve um índice de 14 a 22 ocorrências.

Já a apreensão de entorpecentes tem as menores taxas entre as ocorrências que envolvem drogas no Alto Tietê, de acordo com os dados da secretaria. Em 2018, a SSP contabilizou apenas 11 apreensões na região.

Caso em Mogi

Em março, o DS noticiou as três apreensões realizadas no sítio de um traficante, no Distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes. Durante a operação, o traficante e mais quatro pessoas foram presas. Fuzis, submetralhadora e munições de uso restrito foram também apreendidos. Ao todo, 20 quilos de cocaína, munições de fuzil, uma pistola e pasta base para o refino da droga foram encontradas e enviadas ao Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), na Capital.

Em 2015, esse mesmo traficante foi preso na maior apreensão de drogas ocorrida no Alto Tietê- 1,6 tonelada de cocaína e 898 quilos de aditivos foram localizados em uma chácara de Santa Isabel. Na época, o então secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, visitou a região para acompanhar o caso.