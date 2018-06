Região tem nota média de 36,2 no ranking ambiental do Estado

O último levantamento do programa estadual Município VerdeAzul, em dezembro, certificou Guararema com resultado satisfatório. A cidade é a única da região a obter nota geral acima de 80. A média da região ficou em 36,2, enquanto a nota máxima estadual é 100. O município de Novo Horizonte é o melhor colocado no ranking de São Paulo, com nota de 97,4. As cidades que obtêm avaliação superior a 80, podem receber recursos por meio do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop).

O programa Município VerdeAzul, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, lista e avalia 10 quesitos ambientais nas cidades. Entre eles, a arborização urbana, em que Guararema também é a única cidade da região a ocupar espaço entre os 50 melhores municípios do Estado. Assim como nas categorias Biodiversidade, Qualidade do Ar e Uso do Solo.

No quesito Tratamento de Esgoto, Mogi das Cruzes aparece na lista dos 50 primeiros, na 36ª colocação. Mogi ainda é a cidade da região com o melhor desempenho nas categorias Gestão das Águas, Qualidade do Ar e Resíduos Sólidos. Na colocação geral, o município obteve 74 pontos, no 69º lugar do ranking estadual. Ainda na colocação geral do Estado, Itaquaquecetuba ocupa a 156ª posição, com nota avaliada em 52,3. O município é seguido por Santa Isabel, na 225ª colocação e 36,6 pontos e Poá, na 249ª posição e nota de 32,8.

As cinco cidades da região com os piores desempenhos verificados são Arujá, com 30,5 pontos; Suzano, com a pontuação de 29,1; Salesópolis, com nota de 9,4; Biritiba-Mirim, com nota de 7,9 e Ferraz de Vasconcelos, com 7 pontos.