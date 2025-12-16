Região tem policiamento reforçado durante festas de Natal e Ano Novo

A região terá reforço no policiamento durante o final do ano, período em que o fluxo de pessoas aumenta nos centros comerciais para compras. As ações acontecem de forma conjunta entre as prefeituras, com as Guardas Civis Municipais (GCM) e as policiais Civil e Militar. Os dados são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Arujá e Guararema.

A cidade de Suzano contará, segundo a administração municipal, com a “Operação Natal Seguro”, que vai ampliar a presença dos agentes de segurança em centros comerciais e nos bairros, além de promover ações de fiscalização contra perturbação do sossego e outras ocorrências durante o período de compras e festas de fim de ano.

A prefeitura salienta que, em conjunto com a PM, o objetivo é reforçar o patrulhamento, prevenir delitos e garantir a tranquilidade da população.

Já os mogianos contarão com a Operação Natal de Segurança, uma ação conjunta com as policiais Civil e Militar, que aumentará o número de Guardas Civis Municipais (GCM) nas ruas de 50% a 100%, dependendo de cada região. A medida será possível por meio da Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC), que possibilita que os guardas civis municipais trabalhem por 8 horas nos horários de folga, com um limite de dez diárias mensais.

A prefeitura esclarece que o objetivo é coibir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança nesta época do ano, quando existe um volume maior de circulação de pessoas nas ruas e de dinheiro, por conta do pagamento de 13º salário e das compras de Natal.

Atualmente, Mogi conta com 298 GMCs, que atuam no patrulhamento e no monitoramento da cidade, além dos grupamentos específicos da corporação, como a Patrulha Maria da Penha, Patrulha Rural, Ronda Escolar e Patrulha Ambiental.

Em Itaquá a cidade irá iniciar a Operação Natal Azul, que visa levar mais segurança aos centros comerciais da cidade, que recebe um grande fluxo de pessoas neste período.

Arujá ganhará reforço da GCM no patrulhamento da cidade, incrementando o policiamento nas áreas comerciais de maior fluxo, além do apoio da base móvel e das equipes com bicicletas.