Região terá reforço de 111 novos profissionais do 'Mais Médicos'

O Programa do governo federal ‘Mais Médicos’ deve reforçar a Saúde nos municípios do Alto Tietê com, ao menos, 111 novos profissionais.

O programa é uma parceria com o governo federal, que garante atendimentos médicos via Sistema Único de Saúde (SUS) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

De acordo com a Secretaria de Saúde, Suzano hoje tem cinco profissionais contratados pelo programa do Governo Federal, a estimativa é que 25 estejam à disposição ainda esse ano. Atualmente há 265 médicos em todos os serviços de saúde do município.

Poá, atualmente, conta com uma médica recém contratada que está atendendo de segundas-feiras a sextas-feiras, na UBS Jardim Nova América. O secretário de Saúde, Alexandre Provisor, informou que mais médicos chegarão nos próximos dias no município.

Mogi das Cruzes, conta com dois profissionais do programa já em atividade. A estimativa da Secretaria de Saúde é que 50 profissionais sejam contratados para atender a população. A estimativa é que os novos médicos melhorem 80% dos atendimentos na saúde.

Santa Isabel conta com dois médicos em serviço. A prefeitura informou que é de extrema importância, pois o pagamento é feito pelo Governo Federal, ou seja, nenhum valor é destinado pela cidade.

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba afirma que tem 21 equipes, totalizando 15 profissionais do programa Mais Médicos. A expectativa do município é que em dois meses chegue mais profissionais da área.

Em Ferraz de Vasconcelos, no período de 4 de dezembro a 8 de dezembro, está prevista a apresentação de 30 novos profissionais do 31° ciclo do programa Mais Médicos. Com a chegada deles a pretensão é aumentar o atendimento à população.

A Prefeitura de Guararema não tem estimativa de profissionais do programa no município, e afirma que não foi contemplado no Edital nº 04, de 14/04/23.