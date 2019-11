Regional de Ferraz pode suprir falta de cirurgias na região, afirma Condemat

Devido a extensa lista de espera para a realização de cirurgias em Suzano, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) afirmou que o Hospital Regional de Ferraz pode suprir esse problema de toda a região.

"Esperamos que o Hospital Regional de Ferraz, em projeto de ampliação previsto para ser concluído até o primeiro semestre de 2020, possa atender parte da demanda de cirurgias".

Conforme reportagem publicada pelo DS, Suzano possui uma lista com 6.126 pacientes aguardando por nove tipos de cirurgias.

Além disso, em nota, o Condemat informou que cobrou a Secretaria Estadual de Saúde sobre essas questões de saúde da região no começo deste ano.

"No início deste ano foi apresentada à nova equipe da Secretaria de Estado da Saúde as principais demandas do Alto Tietê. Entre elas está a necessidade de ampliação da oferta de cirurgias, principalmente aquelas ortopédicas e cardiológicas", informou a nota do Condemat.

APM

O diretor de Defesa Profissional da Associação Paulista de Medicina (APM), doutor Marun David Cury, recebeu a informação com espanto. Informado sobre os números da lista de espera por cirurgia, ele disse que não tinha conhecimento, mas iria cobrar da Secretaria de Estado da Saúde e da administração municipal a agilização dos procedimentos.

"A possibilidade é fazer um mutirão. Quando o João Doria estava na Prefeitura de São Paulo ele realizou um mutirão para diminuir a lista de cirurgias, agora como governador, esperamos o mesmo. Através da nossa regional em Suzano vamos cobrar", explicou Cury.

Secretaria

A Secretaria de Estado da Saúde foi procurada, mas até o fechamento da reportagem não houve resposta.