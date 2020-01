‘Regional de Ferraz’ reabre UTI Pediátrica com 11 leitos

O Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos inicia nesta quinta-feira, 9, os atendimentos da nova UTI pediátrica da unidade. A reabertura dos leitos do setor faz parte das obras do programa Melhor pra Sua Saúde que a Secretaria de Estado da Saúde está realizando no hospital.

A ala contará com 11 leitos de internação, sendo um de isolamento. Cerca de R$ 1,5 milhão foram investidos para compra de equipamentos e o custeio deverá ser de R$ 4,3 milhões anualmente, desde o início do funcionamento.

Também estão previstas as implantações dos serviços de Pronto Socorro Pediátrico, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2020, e a Unidade de Internação em Psiquiatria para adultos, prevista para até dezembro.

O setor de Psiquiatria, destinado ao atendimento de pacientes com transtornos mentais agudos, terá 439,60 m² de área reformada, além de renovação de mobiliário e equipamentos. Contará com 13 leitos, sendo um de isolamento.

Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 7,9 milhões na reforma de 1.785 m², distribuídos entre setores da unidade. A conclusão das deve ocorrer até o mês de dezembro.

“Esses investimentos reforçam o compromisso do Estado de São Paulo com a população atendida pelo SUS no Alto Tietê. Queremos aprimorar nossos serviços, com foco em melhorias quantitativas e qualitativas na assistência, começando por esta ativação da UTI pediátrica”, afirma o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

O Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos realiza, mensalmente, cerca de 900 internações, 14,8 mil consultas, mais de 250 cirurgias e aproximadamente 49 mil exames. É referência em atendimento de média e alta complexidade na região do Alto Tietê.