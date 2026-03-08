Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 07/03/2026
Regionalização da reciclagem é proposta para coleta no Alto Tietê

Ideia do presidente da associação é a criação de uma usina de reciclagem operada pelos catadores de material reciclável

08 março 2026 - 14h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Preisdente da Associação Nacional de Catadores (Ancat), Roberto Rocha esteve no DS EntrevistaPreisdente da Associação Nacional de Catadores (Ancat), Roberto Rocha esteve no DS Entrevista - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O presidente da Associação Nacional de Catadores (Ancat), Roberto Rocha, propôs que o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) faça uma regionalização da reciclagem. A declaração foi dada durante participação do DS Entrevista.

A ideia do presidente é a criação de uma usina de reciclagem operada pelos catadores de material reciclável para que os resíduos sejam separados. “Podemos fazer uma usina para operar de forma correta os recicláveis, vai gerar muito trabalho e renda na região. O Alto Tietê teria tudo para avançar se o Condemat desenhasse esse projeto regional, incluindo catadores, a Ancat está à disposição para conversar”, disse.

Ele ressaltou, ainda, que existem diversas possibilidades de investimentos para que o projeto saia do papel. Além disso, Roberto afirmou que já conversou com a secretária do Meio Ambiente de Poá, Claudete Canada, que é a responsável pela Câmara Técnica de Resíduos Sólidos do Condemat.

“Tem o Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (Fehidro), Governo Federal, governo estadual, o próprio setor privado. Conversei com a Claudete, é muito minha amiga. Ela falou sobre a possibilidade de fazermos uma reunião no Condemat para vermos como podemos avançar”.

Na visão dele, a “vida útil” dos aterros, onde são enviados os resíduos sólidos após a coleta nas casas, está acabando.

“O Alto Tietê precisa avançar. Vejo que o Alto Tietê precisa dar um passo nos resíduos. A vida útil dos aterros está se encerrando. Os municípios enterram seus resíduos em uma distância muito grande. É muito caro, não tem como ficar para sempre com o aterro”, finalizou.
 

