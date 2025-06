Religiosos comentam dados de pesquisa sobre evangélicos e católicos

Os bispos da região repercutiram a pesquisa religiosa do Alto Tietê, que foi divulgada pelo DS nesta terça-feira (10). Dom Pedro Luiz Stringhini, da Igreja Católica, se mostrou surpreso com os resultados, enquanto Júlio Vertullo afirmou já esperar os números do levantamento.

O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que 40,57% das pessoas da região são católicas e as evangélicas se aproximaram, com 35,16%.

O bispo Dom Pedro Luiz esperava, ao menos, 50% de católicos. “Imaginava que o número de católicos no Alto Tietê fosse superior a 50%. Me surpreendeu. Achava que fosse mais que 50%, que estava no último Censo”, disse o bispo.

Apesar disso, ele afirmou não ter se surpreendido com o crescimento dos evangélicos, já que esse movimento é o que tem acontecido nas últimas décadas. “Não surpreendeu que o número de evangélicos tenha crescido. É visível, nas últimas décadas, o crescimento dos evangélicos. Há décadas estamos tomando consciência do fenômeno que é a diminuição do número de católicos”. Dom Pedro Luiz disse que tem trabalhado para aumentar o número de católicos na região. Além disso, ele deu sua visão sobre o motivo do aumento dos evangélicos.

“Construímos mais paróquias, formamos mais padres e diáconos, aumentamos o número de pastorais. Estamos trabalhando para retomar o crescimento dos católicos. Acredito que a complexidade e a pluralidade da cultura moderna sejam os principais motivos para a diminuição dos católicos. Existe uma maior busca do subjetivo e menos da institucionalidade, já que a igreja é uma instituição, mas não apenas isso”, opinou.

Júlio Vertullo disse que os números são bem condizentes com a realidade e que a internet é importante para o crescimento. “Sou pastor há 26 anos e o crescimento das igrejas evangélicas é nítido. Como a proposta cristã a partir dos ensinamentos bíblicos é a evangelização, isso se cumpre nas últimas décadas pelos meios de comunicação e acelerada pelo uso da internet. Os evangélicos são o grupo social mais engajado nas redes sociais”, declarou.

Na visão do bispo, a tendência é que os evangélicos sigam crescendo ao longo dos próximos anos. “Acredito que a tendência é chegar a 50% nos próximos 15 anos. Uma geração nova de líderes está despontando, vejo isso com bons olhos, mesmo sabendo que com o crescimento os desafios também aumentam. A geração Z está se aproximando dos valores defendidos pelo evangelho como uma tendência e isso vai se traduzindo em uma sociedade aberta para o evangelho nas próximas décadas”.