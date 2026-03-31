Renatinho assume a presidência do PSB em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos foi palco do “Giro 40”, iniciativa promovida pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) em diversas regiões do estado de São Paulo, com o objetivo de fortalecer lideranças regionais e ampliar a base de filiados da sigla. O evento reuniu nomes do cenário político nacional e estadual, entre eles o ministro Márcio França, a deputada federal Tabata Amaral, a deputada estadual Marina Helou e o presidente estadual do PSB, também deputado estadual, Caio França. Durante o encontro, Renatinho assumiu a presidência do PSB em Ferraz de Vasconcelos.

O vereador também desponta como um dos principais nomes da sigla para disputar uma vaga no Legislativo nas eleições de 2026, seja como deputado estadual ou federal.

A deputada federal Tabata Amaral ressaltou a atuação do vereador na área da educação, destacando sua relevância no debate público. Já Caio França enfatizou que o mandato de Renatinho tem dado visibilidade às principais demandas da população, além de destacar seu empenho na busca por recursos e soluções para o município.

O ministro Márcio França foi enfático ao defender a candidatura do vereador. Segundo ele, Renatinho precisa estar na disputa em 2026, independentemente de concorrer a deputado estadual ou federal. Além de Márcio França e da deputada Tabata Amaral, o deputado estadual Caio França, presidente estadual do PSB, também esteve no ato.

Vereador em segundo mandato, Renatinho mira o Congresso Nacional nas eleições de 2026. Em seu discurso, Renatinho afirmou estar preparado para novos desafios e reforçou seu compromisso com a transformação da cidade. “Estou pronto para o desafio de disputar as eleições para deputado, para cuidar de Ferraz e da região. Como vereador, já conseguimos avançar em muitas áreas, especialmente na segurança e na educação.

Infelizmente, parte dessas conquistas ainda enfrenta obstáculos que, muitas vezes, não são técnicos, mas fruto de birra política. Está na hora de Ferraz deixar de aparecer nas páginas policiais por casos de corrupção e começar a se destacar pelas boas práticas na política”, declarou o presidente do PSB de Ferraz.