Renato Torquato Rissoni assumirá pela terceira vez a diretoria do Ciesp Alto Tietê

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) realizou nesta segunda-feira (04), seu processo eleitoral para o mandato de 2026 a 2029. No Alto Tietê, Renato Torquato Rissoni, assumirá como diretor-titular, ao lado dos vices José Francisco da Silva Caseiro e Oduvaldo José Ferreira. Em um pleito tranquilo, que envolveu as 38 diretorias regionais e as quatro distritais da entidade, que conta com cerca de oito mil empresas associadas em todo o território paulista, o atual presidente, Rafael Cervone, foi reeleito. Ele também se elegeu novamente como primeiro vice-presidente da Fiesp.

Rissoni reforça a posição estratégica da indústria na economia regional. “A desindustrialização é um fenômeno registrado há anos no país, e seus impactos ficaram ainda mais evidentes com o anúncio da taxação por parte do governo norte-americano. Esse cenário destaca a importância da indústria para o Brasil e a necessidade de apoiar a produção de bens com alto valor agregado, tanto do ponto de vista econômico quanto tecnológico. Esse é um dos desafios que precisamos superar, e nossa região tem grande potencial, já que está situada em um território estratégico e conta com áreas disponíveis para receber novas empresas”, analisa.

O diretor eleito possui uma longa trajetória no CIESP Alto Tietê, entidade na qual ingressou como conselheiro em 1977. Esta é a terceira vez que o industrial assume a diretoria regional — as gestões anteriores ocorreram entre 2001 e 2007. A posse da nova diretoria será em janeiro de 2026.

Cervone e os dirigentes eleitos cumprirão seu mandato em um momento histórico, quando o Ciesp completará seu primeiro centenário, em 28 de março de 2028. A nova gestão começará em janeiro do ano que vem.

“Estar na presidência do Ciesp em um momento tão crucial, rumo ao nosso centenário, é uma honra e uma grande responsabilidade. Acredito que minha reeleição representa a continuidade de um trabalho focado na inovação e na defesa intransigente dos interesses da indústria, garantindo que a entidade chegue aos 100 anos mais forte e representativa do que nunca”, disse Cervone.

Ele assumiu a presidência do Ciesp pela primeira vez em janeiro de 2022 e concluirá o atual mandato no próximo mês de dezembro, levando a entidade, neste período, a ser uma das protagonistas em negociações prol indústria em todas as esferas de governo. O presidente também chamou a atenção pela forte atuação com as regionais no interior, promovendo palestras e visitas, além de instituir de maneira inovadora as Reuniões Itinerantes de Diretoria.

Gestão realizadora

No presente mandato, o Ciesp ampliou significativamente sua atuação em prol da indústria paulista, com iniciativas voltadas à modernização, à sustentabilidade, à articulação institucional e ao fortalecimento do ambiente de negócios.

A articulação política – um dos pilares do trabalho de advocacy da entidade – resultou em conquistas concretas. Um pleito do Ciesp foi atendido pela Procuradoria Geral do Estado e pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, permitindo que precatórios e créditos acumulados de ICMS possam ser usados para pagar dívida ativa, mesmo após a adesão à transação tributária. A entidade também apoiou a nova etapa do Acordo Paulista.

Destaque, também, para a Jornada de Transformação Digital, programa gratuito oferecido pela Fiesp, pelo Senai-SP e pelo Sebrae-SP, com apoio do Ciesp. No campo da sustentabilidade, o Ciesp também destacou-se no apoio à Jornada de Descarbonização, no âmbito da Fiesp, Senai-SP e Sebrae-SP.

No campo da reforma tributária, o Ciesp teve papel ativo na discussão do projeto de regulamentação dos novos impostos de valor agregado, defendendo uma alíquota referencial equilibrada, com poucas exceções e benefícios. A entidade também segue mobilizada pela manutenção da “trava” de 26,5% na transição até 2033.

Além disso, o Ciesp manteve seis serviços extremamente importantes para os associados: Certificado de Origem, Certificado Digital, Declaração de Livre Venda, Faturamento Certificado Digital, Faturamento Certificado de Origem e Faturamento Rodada de Negócios.

Eleição

A chapa de Cervone na presente eleição também conta com Francesconi Júnior (1º vice-presidente), Luiz Alberto Soares Souza (2º vice-presidente) e Erly Domingues de Syllos (3º vice-presidente).