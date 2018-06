Reparo na rede afeta abastecimento de água em Jundiapeba

Devido a uma manutenção emergencial para conter um vazamento na rede de água que passa pela Avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba, no encontro com a Rua Cecília da Rocha, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) precisou interromper, na manhã desta quinta-feira (7), o abastecimento no bairro e no residencial Real Park Tietê.

A previsão é de que o reparo seja concluído à noite, mas o abastecimento será retomado de forma gradativa, com normalização durante a madrugada de sexta (8). Foram afetadas aproximadamente 14.300 ligações (entre residenciais, comerciais, industriais e institucionais).

A autarquia recomenda economia de água. Quem tem reservatório não deve sentir os efeitos da paralisação. A caixa d’água é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reserva de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para ao menos mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua.