Repasse de IPVA para a região aumenta 7,5% em 2025

Os repasses do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para as cidades do Alto Tietê aumentaram 7,5% nos primeiros cinco meses de 2025, se comparados ao mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e maio deste ano, as cidades receberam R$ 313.971.158,22. Nos mesmos meses de 2024, foi repassado aos municípios um total de R$ 291.769.664,71. Todas as cidades tiveram aumento no valor recebido.

Os números são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e estão disponíveis no site da pasta.

O maior aumento foi em Biritiba Mirim, que viu o repasse crescer 16,6%, saindo de R$ 3.940.560,60 para R$ 4.596.958,46. Salesópolis aparece depois, com um aumento de 13,5%. O valor era de R$ 2.579.942,53 e passou para R$ 2.929.310,94.

O top-3 é fechado por Poá, que teve um crescimento de 10,5% no valor recebido. Em 2024, a cidade recebeu R$ 17.950.303,72 e, neste ano, o repasse foi de R$ 19.843.686,42.

Arujá aparece depois, com um aumento de 10,3% de um ano para o outro. O valor em 2024 foi R$ 26.099.854,43. Neste ano, o repasse foi de R$ 28.803.230,87. Guararema viu o repasse crescer 9%, saindo de R$ 6.844.935,06 para R$ 4.465.123,28.

Itaquá fica atrás com um crescimento de 8,8%. Nos primeiros cinco meses do ano passado, o valor recebido foi de R$ 40.082.500,51 e, neste ano, o repasse chegou a R$ 43.636.024,84.

Suzano teve um aumento de 8,6% com seu repasse saindo de R$ 51.293.421,18 para R$ 55.736.748,26. Santa Isabel fica atrás, com um crescimento de 8,1%. O valor em 2024 foi de R$ 9.401.418,15 e, neste ano, foi de R$ 10.167.219,61. Logo depois aparece Ferraz de Vasconcelos, que teve um aumento de 7,6%, saindo de R$ 19.140.170,25 para R$ 20.609.295,27.