Repasse do ICMS para o Alto Tietê chega a R$ 48 milhões em novembro

O Alto Tietê recebe, nesta terça-feira (28), a quarta parcela do repasse mensal do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS), avaliada em R$ 20,8 milhões. Com esse valor, a região fecha o mês de novembro com o retorno de R$ 48,1 milhões provenientes de arrecadação de encargo. Os montantes recebidos por Mogi das Cruzes e Suzano representam 54,1% do valor total.

O último repasse deste mês será depositado aos municípios de São Paulo nesta terça-feira, pela Secretaria da Fazenda. A quantia corresponde ao ICMS arrecadado nas cidades entre os dias 20 e 24 de novembro. As cidades receberão entre R$ 203 mil (Salesópolis, com o menor retorno) e R$ 6 milhões (Mogi, que possui o maior repasse). As informações englobam ainda as cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá e Santa Isabel.

Já na soma do mês, Mogi fecha recebendo repasse total de R$ 14,3 milhões, enquanto em Suzano, a segunda cidade da região no índice de arrecadação do ICMS, o valor chega a R$ 11,7 milhões. Com menor retorno, ficaram Biritiba Mirim e Salesópolis, que recebem repasse de R$ 609 mil e R$ 407mil, respectivamente.

O valor repassado para cada município equivale a 25% do encargo de ICMS gerado nas cidades e aplicado com base no Índice de Participação dos Municípios (IPM).