Repasse do ICMS para região cai 0,74%; IPVA cresce 17,6%

O repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as cidades do Alto Tietê caiu 0,74%, enquanto o IPVA aumentou 17,6% em 2023 se comparado ao mesmo período de 2022. Os dados são da Secretaria do Estado da Fazenda.

De acordo com o site da secretaria, os repasses do ICMS em 2023, de janeiro a dezembro, foi de R$ 1.004.002.152,01, e no ano de 2022, nesse período, foi de R$ 1.011.540.565,45. Isso significa uma diferença de R$ 7.538.414,44.

Já o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2023 foi de R$ 350.912.685,19, e em 2022 foi de R$ 298.389.032,64. Uma diferença de R$ 52.523.652,55, ou seja, um aumento de 17,6%.

ICMS

Das dez cidades, apenas Arujá, Suzano e Ferraz tiveram aumento na arrecadação em 2023. Arujá passou de R$ 107.150.040,33 para R$ 117.874.730,47. Já Suzano foi de R$ 256.769.441,45 para R$ 259.520.028,75. Por fim, Ferraz foi de R$ 65.381.274,08 para R$67.271.228,69

As outras nove cidades tiveram queda na arrecadação do imposto: Biritiba (1.3%), Guararema (7,3%), Itaquá (1,1%), Mogi (5,3%), Poá (1,6%), Salesópolis (5%) e Santa Isabel (4,5%).

IPVA

Todas as cidades registraram aumento no repasse de IPVA: Arujá (22%), Biritiba (18,3%), Ferraz (14%), Guararema (20%), Itaquá (17,6%), Mogi (17,5%), Poá (4,3%), Salesópolis (22,5%), Santa Isabel (22,5%) e Suzano (16,3%).