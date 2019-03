Repasse do IPVA ao Alto Tietê cresce 4%; Suzano e Biritiba lideram

O Alto Tietê registrou um aumento de 4% no valor repassado pela Secretaria Estadual da Fazenda aos municípios da região, referente à arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Comparando 2017 e 2018, houve um crescimento de R$ 7,6 milhões.

A região fechou o ano de 2017 com R$ 191,8 milhões e o ano passado com R$ 199,5 milhões. Suzano e Biritiba-Mirim lideram o aumento regional. Juntas, as duas cidades somam um aumento de R$ 2,1 milhões.

A taxa suzanense foi a que mais cresceu no Alto Tietê. Em 2017, a cidade recebeu R$ 34 milhões de repasse. Com um aumento de um pouco mais de R$ 2 milhões, a cidade fechou 2018 com R$ 36 milhões, representando um crescimento de 6%.

Já Biritiba foi a segunda cidade com o maior aumento regional, são 5,13% a mais do valor repassado em 2017. O município recebeu no ano passado R$ 2,4 milhões.

Mogi das Cruzes ainda se mantém como a cidade que mais fatura com o IPVA. Foram R$ 75,1 milhões repassados no ano passado. Comparados a 2017, houve um crescimento de R$ 3,2 milhões, representando 4,5% de aumento.

As cidades que tiveram pouco aumento são Ferraz de Vasconcelos, com 0,79% (também comparando 2017 com 2018) e Poá com 2,12%.

Prazos

O prazo para o pagamento da terceira e última parcela do IPVA de 2019 vence nessa segunda-feira (11) para os veículos com placa final 1. Os automóveis com a placa final 2 tem vencimento na terça-feira (12). O calendário segue assim até sexta-feira (22) para todos os veículos com final 0, pulando o fim de semana.

Os valores podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda (portal.fazenda.sp.gov.br). Para efetuar o pagamento do imposto, o contribuinte precisa se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). Os pagamentos também podem ser feitos com cartão de crédito, por meio das máquinas de Ponto de Vendas nas empresas credenciadas.