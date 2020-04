Repasses do ICMS para as cidades da região caem R$ 51,5 milhões

Os rapasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) para as dez cidades do Alto Tietê, em abril, caíram em R$ 51.542.603,43 quando comparado ao mesmo mês de 2019. A queda, que atingiu principalmente Mogi das Cruzes, provavelmente tem relação com a crise causada pelo coronavírus.

Em abril de 2019, o valor total para a região foi de R$ 66.182.940,18, enquanto em 2020 o valor foi de R$ 14.640.336,75.

O levantamento foi realizado pelo DS, que analisou os número presentes no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, na última quarta-feira (15).

Cidades

Entre as dez cidades do Alto Tietê, a mais afetada em redução de números brutos foi Mogi das Cruzes. A cidade viu o valor do imposto cair de R$ 20.062.374,50 em abril de 2019, para R$ 4.376.920,46 nesse ano.

A redução percentual, entretanto, foi em Guararema. Os números apontam para uma queda de 79,13% no repasse do imposto. A cidade recebeu em 2019 R$ 2.819.979,08 e nesse ano o valor foi de R$ 588.466,71

Em Mogi a redução percentual foi de 78,18%.

Na sequência, em segundo lugar, aparece Suzano, que viu os valores do imposto estadual reduzirem em R$ 12.837.190,87. Em abril de 2019 a cidade recebeu R$ 16.454.480,69 e nesse ano o valor chegou em R$ 3.617.289,82. Os números percentuais apontam para redução de 78,02%.

Itaquaquecetuba aparece em terceiro. A cidade viu o imposto reduzir em R$ 7.053.954,33. Em 2019 a cidade recebeu R$ 9.150.856,01 e nesse ano o valor recebido foi de R$ 2.096.901,68. Em porcentagem a redução foi de 77,09%.

Arujá aparece em seguida, com redução em R$ 4.654.074,90, uma queda de 77,59% no valor. Em abril de 2019 Arujá recebeu R$ 5.998.342,08 e um ano depois, o valor foi de R$ 1.344.267,18.

Ferraz de Vasconcelos teve redução de R$ 3.183.927,44. Em percentual, a redução foi de 77,42%. No mês de abril do ano passado os valores do repasse foram de R$ 4.112.472,35, e nesse ano foi de R$ 928.544,91.

Poá aparece com número semelhantes ao de Guararema. A redução bruta na cidade foi de R$ 2.980.764,75. A redução percentual foi a segunda mais alta, 78,52%.

Poá, que também sofreu impacto nos cofres públicos devido a saída do banco Itaú da cidade, viu o valor do imposto em 2020 ser de R$ 815.579,29, enquanto em 2019 foi de R$ 3.796.344,04.

Santa Isabel viu o valor do imposto reduzir em R$ 1.720.942,30. Os valores recebidos pela cidade em 2019 foram de R$ 2.255.583,21 e em 2020 Santa Isabel recebeu R$ 534.640,91.

Salesópolis e Biritiba-Mirim aparecem com números semelhantes. As cidades viram os valores reduzirem em R$ 519.999,24 e R$ 674.783,19, respectivamente.

Em Salesópolis os valores passaram de R$ 666.646,61 em 2019, para R$ 146.647,37.

Em Biritiba os valores passaram de R$ 865.861,61 no ano passada, para R$ 191.078,42 em 2020.