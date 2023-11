Represas do Alto Tietê operam com 65,3 % da capacidade em novembro 

O Sistema Produtor de Água do Alto Tietê (Sipat) opera com 65,3 % da capacidade na primeira semana de novembro. Os dados são divulgados diariamente pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).



O índice é maior do que no mês de outubro, quando as represas operavam com 60,6 % do volume operacional. Entre as cinco represas da região, todas estão operando com 36 % ou mais da capacidade.



Em novembro a represa da Taiaçupeba, localizada entre Suzano e Mogi das Cruzes, opera com o volume de 55,23 %. No mês de outubro, a represa operava com 40,85 % da capacidade.

Na sequência vem a represa de Biritiba, localizada em Biritiba Mirim, opera com nível de volume de água com 36,38%. No mesmo período no mês passado, a represa operava com nível em 45,99 %.

A represa de Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, atingiu 52,82 % da capacidade, no mês passado a represa operava com o menor nível, 56,31% da capacidade.

A represa Ponte Nova, localizada em Salesópolis, opera com volume maior neste mês, o volume atingiu 71,86% da capacidade. No mês passado operava com 67,23 % da capacidade.

Por último a represa Paraitinga, também em Salesópolis, opera com 82,74 %. Enquanto que no mês passado o volume de água era menor, atingiu 70,28 % do sistema.