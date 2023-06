Represas operam com 74,3% da capacidade na região

Com o período de seca chegando, o nível do Sistema Produtor Alto Tietê (Spat) se mantém em alta operando com 74,3% da capacidade.

Entre as cinco represas da região, todas estão operando com 73% ou mais da capacidade.

A represa Taiaçupeba, localizada na divisa de Suzano e Mogi das Cruzes, opera com 80,14% da capacidade. A constante vem desde de maio quando operava com 84,16%.

A represa Paraitinga, em Salesópolis, registrou volume de 89,07%, a oscilação é pequena desde do mês passado quando a capacidade atingiu 88,50%.

Ponte Nova registrou uma oscilação maior do mês de maio para Junho, no primeiro operava com 69,70%, enquanto que neste mês a represa está operando com a capacidade em 73,14%

A represa de Jundiaí, em Mogi, operava com maior capacidade em maio com 85,31% . No mês de junho caiu para 81,58% da capacidade de água.

Por último, a represa de Biritiba foi a que teve maior oscilação da capacidade. Em maio a represa operava com 65,92% e neste mês reduziu para 39,50% da capacidade.