Representante do Condemat assume coordenação do Subcomitê de Bacia da região

Adjunta na coordenação da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Solange Wuo é a nova coordenadora do Subcomitê ATC - Alto Tietê Cabeceiras, instalado na última segunda-feira (17). A indicação teve o aval dos municípios, sociedade civil e Governo do Estado.

Braço do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, o Subcomitê ATC reúne 11 municípios – São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis, Paraibuna e Ribeirão Pires – e tem a proposta de articular ações a partir do debate, dentro do próprio território, das prioridades regionais.

“Oito dos 11 municípios do Subcomitê pertencem ao Condemat, onde a articulação dos técnicos tem possibilitado avanços ambientais importantes para o Alto Tietê. A presença de um representante do Consórcio na coordenação do Subcomitê vai fortalecer o alinhamento regional até porque muitas das pautas são comuns, como a construção do Plano Regional de Resíduos Sólidos, o desassoreamento dos rios e o pagamento por serviços ambientais”, aponta Solange Wuo, que representa a cidade de Suzano na Câmara Técnica do consórcio.

“Agora teremos mais um fórum importante para tratar das prioridades da região e uma articulação mais próxima do Comitê, onde são tomadas as decisões de projetos e investimentos dentro da Bacia do Alto Tietê, que reúne 36 cidades e onde está vinculado o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos)”, acrescenta.

A instalação do Subcomitê se dá dentro do biênio 2019/2021. Além de Solange Wuo, foram indicados os representantes da sociedade civil Ricardo Aguiar Quadros, da Diretoria Alto Tietê do Ciesp e do Estado Josué Barranco, engenheiro do DAEE.