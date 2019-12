Residência Terapêutica realiza sua primeira confraternização de Natal

A Residência Terapêutica de Mogi das Cruzes realizou pela primeira vez uma festa de confraternização de final de ano. A organização da unidade preparou um evento repleto de surpresas para os pacientes, com direito a presentes, decoração e até a presença do Papai Noel.

O evento foi um marco na história do equipamento de saúde, instalado no final do ano passado, mostrando os resultados alcançados após o processo de desinstitucionalização dos pacientes. Ao todo, a Residência Terapêutica cuida de 10 pacientes com idade entre 60 e 96 anos, todos eles homens advindos de hospitais psiquiátricos. Durante a confraternização, os moradores contaram com a ilustre presença do Papai Noel, que presenteou cada um deles e tirou fotos.

A coordenadora de Saúde da Mulher e da Criança, Gisele Menichelli, explica que a realização da festa faz parte do planejamento de ressocialização individual e coletivo dos moradores da casa. “Desde o processo da desinstitucionalização, após a longa permanência em hospitais psiquiátricos, nosso objetivo é proporcionar a cada paciente uma vida mais próxima possível da vida de uma pessoa normal. Na medida do possível e respeitando as limitações de cada um, a Residência Terapêutica estimula os pacientes a viverem como pessoas autônomas, capazes de realizar pequenas tarefas dentro de casa. Desta forma, aos poucos, vamos evoluindo o quadro de cada morador da casa”, contou.

Emocionada com a festa natalina, Gisele lembrou da história de cada paciente antes de chegarem à unidade, em especial do senhor Marcílio, hoje com 81 anos de idade, que passou cerca de 60 anos em internações em hospitais psiquiátricos. “Esta confraternização, assim como outras atividades da RT, representa uma nova história para eles. Não vamos apagar da memória de cada um o que já viveram. Mas, do que depender de nós, iremos proporcionar os melhores dias das vidas deles”, afirmou.

A Residência Terapêutica foi implantada no final do ano passado pelo Condemat, sendo uma em Mogi das Cruzes e outra em Suzano, para abrigar pacientes psiquiátricos que viviam internados em hospitais do interior paulista e que foram desativados. Cada unidade abriga 10 pacientes e conta com uma equipe multidisciplinar de cuidado e atenção 24 horas por dia.