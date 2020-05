Respiradores da Santa Casa de Mogi recebem manutenção do Senai Ação é mais um apoio da indústria regional no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Outros hospitais também serão atendidos

Por Da região 29 MAI 2020 - 16h33

Também há tratativas para que aparelhos respiradores do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo tenham a assistência técnica Foto: Divulgação Uma parceria entre a escola Senai de Mogi das Cruzes e hospitais públicos locais permite um reforço extra no enfrentamento ao coronavírus na cidade e região. Respiradores que estavam fora de uso estão passando por manutenção para que possam ser reintroduzidos no atendimento aos pacientes mais graves. Os primeiros equipamentos a receber manutenção pelo Senai são da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Também há tratativas para que aparelhos respiradores do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo tenham a assistência técnica. “Recebemos dois respiradores da Santa Casa, que já encaminhamos para o Senai da Vila Leopoldina, em São Paulo, onde estão concentradas as equipes especializadas na manutenção de aparelhos hospitalares. Tão logo recuperados, o Senai devolverá esses equipamentos para a Santa Casa”, explica Itamar Cruz, diretor das escolas Senai no Alto Tietê. A indústria paulista tem contribuído em várias frentes no combate à pandemia. Na Região, os esforços começaram no setor alimentício, com doação de mantimentos para o Fundo Social de Suzano e a distribuição de 9.600 refeições/dia para população carente das cidades de Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Suzano. Agora, o apoio chega também na assistência aos equipamentos. “Vamos procurar atender a demanda de manutenção que for apresentada pelos hospitais públicos da cidade. O Senai conta com expertise para isso e nosso objetivo é contribuir para que mais pessoas possam ser salvas e todos saíam rápido dessa pandemia”, conclui o diretor.

