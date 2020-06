Restituição no Imposto de Renda chega a R$ 39 milhões no Alto Tietê

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda injetou cerca de R$ 39,2 milhões na economia do Alto Tietê. Ao todo, quase 23 mil contribuintes foram contemplados com o pagamento do benefício.

Os dados são da Delegacia da Receita Federal em São Jose dos Campos, que abrange os municípios de Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá, Guararema e Biritiba Mirim bem como dos municípios de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba que estão na jurisdição da Delegacia da Receita Federal em Guarulhos.

O primeiro lote de pagamentos é referente ao mês de maio. Até o momento foram beneficiados contribuintes com prioridade legal, ou seja, idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Diferentemente dos anos anteriores, as restituições deste ano serão divididas em cinco lotes e não sete. O primeiro em 29 de maio, o segundo em 20 de junho, o terceiro em 31 de julho, o quarto em 31 de agosto e o quinto e último no dia 30 de setembro. As restituições também foram adiantadas. Em 2019, os pagamentos se iniciaram em 17 de junho e foram até dezembro.

De acordo com a Receita Federal, adiantar o pagamento das restituições faz parte de uma iniciativa adotada pelo órgão para mitigar os efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Vale ressaltar que o prazo final para entrega do Imposto de Renda foi adiado para (30 de junho).

Para verificar se o teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br/). Na página basta acessar o serviço e-CAC, onde é possível conferir o extrato de declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para smartphones e tablets para verificar as declarações e situação cadastral do CPF. É importante lembrar que os valores restituídos estarão disponíveis no banco durante um ano. Caso o contribuinte não faça o resgate do dinheiro neste período, deverá requerer o valor pela internet, por um formulário eletrônico, ou diretamente no e-CAC.

Caso o valor não seja creditado em conta, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agencia do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em qualquer banco, desde que seja em seu nome.