Resultados do 1º semestre do Unilivre já estão disponíveis para estudantes de Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informa que já estão liberados os resultados do 1º semestre do Unilivre, programa municipal que disponibiliza transporte gratuito via ônibus aos estudantes do ensino superior do município.



Os interessados devem acessar o link que está no site da Prefeitura: https://unilivre.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/1a-LISTA-DE-APROVADOS-1o-SEMESTRE_2026-1-1.pdf



Esta lista divulgada contempla os estudantes que concluíram corretamente o cadastro e encaminharam todos os documentos essenciais exigidos pela Lei Municipal. A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana orienta que os nomes destacados em amarelo deverão comparecer à sede da pasta nos dias 02 e 03 de março de 2026, das 8h às 16h, para a retirada dos cartões do Passe Livre Estudantil – Unilivre.



Já os estudantes com nomes destacados em verde deverão entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, pelo número (11) 9 9650-6231, para receber as orientações necessárias.



Os demais nomes aprovados já possuem o cartão do Passe Livre Estudantil, e os créditos estarão liberados a partir do dia 02 de março de 2026.



De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, o programa reforça o compromisso da administração com a educação e a mobilidade dos universitários. “O Unilivre é uma política pública que garante mais acesso ao ensino superior e tranquilidade às famílias. Nosso objetivo é assegurar que todos os estudantes que cumpriram as exigências legais recebam o benefício dentro do prazo estabelecido”, destacou.



A Prefeitura esclarece ainda que os estudantes universitários que realizaram a inscrição no período de 20 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026, mas que ficaram com pendência no envio de documentos, terão até o dia 16 de março de 2026 para concluir a documentação. Após essa data, os pedidos não serão aceitos para o primeiro semestre, devendo o estudante realizar novo cadastro no mês de julho para garantir o benefício no segundo semestre de 2026.