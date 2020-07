Retorno de linhas intermunicipais extintas depende da Capital, afirma secretário

A Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado abriu conversas com a Prefeitura de São Paulo para retornar linhas intermunicipais extintas, e que atendiam cidades do Alto Tietê. De acordo com o chefe da pasta, Alexandre Baldy, o diálogo busca encontrar meios para que os trajetos sejam retomados, especialmente por atenderem tanto a população da região quanto da Capital.

Ao DS, Baldy falou sobre o encontro que teve com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), para tratar sobre o tema. Segundo ele, a extinção das linhas foi feita exclusivamente pelo município de São Paulo, e que a responsabilidade para um retorno deve ser feita justamente por eles. “O diálogo busca retornar, para manter as operações que existem e retomar o atendimento à região do Alto Tietê”, disse.

Repercussão

A extinção das linhas atinge diretamente moradores da região. Isso porque eram 10 linhas que partiam das cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Guarulhos, para pontos distintos da Capital. Em junho, os prefeitos Adriano Leite e Gian Lopes argumentaram que a mudança atingiu milhares de usuários da região. “Essa mudança obriga os usuários a utilizarem mais de duas conduções para chegar ao destino, ocasionando maior tempo de viagem e, principalmente, gastos a mais porque as nossas cidades não possuem integração tarifária com o sistema de trens”, explicou o presidente Adriano Leite.

Na época, Baldy disse que as linhas foram interrompidas em decorrência de uma portaria da cidade de São Paulo, que impede a circulação de ônibus intermunicipais no seu território.

Um abaixo-assinado feito por usuários da região pede o retorno das linhas.