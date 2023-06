Reunião com ACE e Sebrae discute 'Liquida Ferraz' no próximo dia 20

A ação será voltada para o comércio do centro da cidade e também dos bairros para movimentar as vendas na cidade, beneficiando os consumidores com descontos e a queima de estoques de mercadorias, além de atrações culturais.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, a proposta é tornar o ‘Liquida Ferraz’ um projeto já disponível no calendário de eventos da cidade realizado uma ou duas vezes por ano, exatamente para movimentar o desenvolvimento do município e atrair o consumidor para comprar na cidade.

“O Liquida Ferraz será uma indução para aumentar as vendas no comércio, mas também a união de políticas públicas em prol do desenvolvimento”, afirmou Balke na reunião.

A programação do evento, bem como os detalhes serão divulgados no lançamento na próxima terça-feira, na Associação Comercial de Ferraz, a partir das 9 horas. A Acifv está localizada na rua Bruno Altafim, 26, Sítio Paredão – centro.

Mais uma reunião preparatória foi realizada na manhã desta quarta, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Ferraz com representantes da Associação Comercial e Industrial de Ferraz, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas e o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Mogi e Região) para tratar do ‘Liquida Ferraz’, que será lançado no próximo dia 20, a partir das 9 horas.