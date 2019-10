Reunião discute parceiras entre Prefeitura de Mogi e Detran para a segurança viária

O secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, recebeu na manhã desta sexta-feira (11) a visita dos superintendentes regionais do Detran da Região Metropolitana, Wagner Vieira, e do Vale do Paraíba, Eduardo Chaves da Silva Gomes. Durante a reunião foram discutidos os projetos desenvolvidos em conjunto entre a Prefeitura e o órgão, além da alteração da superintendência responsável pela cidade.

De acordo com a Portaria Detran 265, de 2 de outubro de 2019, a Ciretran de Mogi das Cruzes passou a ser subordinada à Superintendência da Região Metropolitana de São Paulo, deixando a Superintendência do Vale do Paraíba.

“A cidade estabeleceu uma parceria muito proveitosa com a Superintendência de Detran do Vale do Paraíba, no desenvolvimento de ações, principalmente voltadas à segurança viária, prevenção de acidentes e mortes. O objetivo é manter este trabalho com a Superintendência da Região Metropolitana nesta nova etapa do trabalho”, afirmou o secretário municipal de Transportes, que entregou aos superintendentes exemplares da cartilha Sinfonia no Trânsito, lançada em setembro e que tem como público-alvo os alunos da rede municipal de ensino.

Entre as ações realizadas pela Prefeitura com a participação do Detran está a criação do Comitê Municipal de Segurança Viária, que reúne representantes de órgãos que atuam diretamente no atendimento e prevenção de ocorrências e discute, mensalmente, os índices registrados na cidade e ações de prevenção.

A parceria com o Detran também resultou em um convênio para a sinalização de 76 quilômetros de ruas e avenidas. As vias beneficiadas com os serviços foram definidas de acordo com estudos referentes a acidentes com vítimas. Entre os locais estão toda a extensão da Via Perimetral e as avenidas Francisco Rodrigues Filho, Francisco Ferreira Lopes e Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. O convênio também prevê a implantação de 58 rampas acessíveis, 3 cruzamentos semaforizados, 45 travessias iluminadas, lombofaixa e readequação geométrica em vias.