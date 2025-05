Reunião do grupo 'Centro Mais Vivo' define 24 propostas de atuação em Ferraz

O grupo de trabalho do “Centro Mais Vivo”, que discute a revitalização da área central de Ferraz de Vasconcelos, realizou na tarde desta terça-feira (13), mais uma reunião para discutir melhorias para o desenvolvimento do comércio local. Foram avaliadas e discutidas 24 propostas para serem implementadas junto às secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Segurança, Serviços Urbanos, Transporte e Mobilidade Urbana, Planejamento, Obras, Cultura e Meio Ambiente.

Estiveram presentes os secretários Daniele Cristina Oliveira de Freitas (Segurança Urbana e Defesa Civil), Ana Rosa Augusto Rodrigues (Cultura e Turismo); Obras (Eduardo Paiva) e Osni Ângelo Pasquarelli (Transportes e Mobilidade Urbana), além dos coordenadores Rodrigo Cajaíba ( Serviços Urbanos), Marcelo Dearo (Transporte) e os vereadores Renatinho Ramos e Professora Selma, além do Kurth Ton, analista de Negócios do Sebrae; Luís Trevisani (presidente da Associação Comercial e Industrial de Ferraz), a comerciante Márcia Garcia, que representou no encontro os comerciantes do calçadão da XV de Novembro; Valterli Martinez (Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região) e o representante regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A reunião conduzida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, que fez a abertura dos trabalhos, o alinhamento de metas e o cronograma, avançou na definição das propostas. O próximo encontro está marcado para o dia 10 de junho e as reuniões ocorrerão mensalmente na segunda terça-feira do mês: “No próximo encontro vamos discutir metas de cada secretaria com os devidos prazos para a execução”, afirmou Balke. As 24 sugestões definidas pelas secretarias serão as seguintes por secretarias:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Diagnóstico dos comércios ativos no centro, incentivo a novos empreendimentos e formalização de MEIs, ações de revitalização econômica e fomento ao comércio local;

Secretaria de Segurança: Levantamento de áreas com maior incidência de ocorrências; planejamento de ações de patrulhamento preventivo; instalação ou reforço de câmeras de monitoramento;

Secretaria de Serviços Urbanos: Limpeza e manutenção de vias e praças; iluminação pública e retirada de entulho; organização de equipes para ações emergenciais;

Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana: Reordenamento do tráfego e estudo de mobilidade no centro; avaliação de necessidades de novas sinalizações e faixas; planejamento de vagas para carga/descarga e veículos de emergência;

Secretaria de Planejamento: Revisão do plano diretor na área central; estudos urbanísticos para usos mistos e ocupação do solo; definição de zonas de interesse social e econômico;

Secretaria de Obras: Avaliação de infraestrutura urbana (calçadas, drenagem e vias), planejamento de pequenas reformas e adequações estruturais e projetos de acessibilidade e melhorias em equipamentos públicos;

Secretaria de Cultura: Programação de eventos culturais no centro revitalizado; parceria com artistas locais e organizações culturais e criação de calendário cultural contínuo;

Secretaria de Meio Ambiente: implantação de áreas verdes e jardins urbanos; ações educativas sobre descarte correto de resíduos e planejamento de coleta seletiva e pontos de reciclagem.

As ações se estendem também aos parceiros como a Associação Comercial com articulação com comerciantes e empresários locais e campanhas promocionais; além do Sebrae que fará a capacitação de empreendedores e comerciantes; além do Sincomércio que dará apoio jurídico e institucional ao comércio e o IBGE que poderá fornecer dados socioeconômicos atualizados.