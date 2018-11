Reunião em Brasília discute investimentos para melhoria da mobilidade urbana de Mogi

Os secretários municipais de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, e de Finanças, Aurílio Caiado, se reuniram, na tarde desta quinta-feira (22), com o secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Inácio Bento de Morais Júnior. Durante o encontro, realizado em Brasília, os representantes da Prefeitura de Mogi das Cruzes protocolaram solicitações de recursos para investimentos na área de mobilidade urbana para a cidade.

Os recursos solicitados fazem parte do programa Avança Cidades, desenvolvido pelo Ministério das Cidades e voltado para municípios com mais de 200 mil habitantes. Ao todo, os projetos apresentados têm investimentos de R$ 45 milhões e compreendem ações voltadas ao transporte coletivo, ciclovias, melhorias de acessibilidade, estudos de tráfego, iluminação e sinalização viária.

“Foi uma reunião bastante produtiva e agora as propostas apresentadas serão analisadas tecnicamente pelo Ministério das Cidades, que decidirá sobre a disponibilização dos recursos. É importante que a Prefeitura de Mogi das Cruzes tem bons projetos para a melhoria da mobilidade urbana e circulação de pessoas, que podem trazer um impacto positivo para a população”, destacou o secretário José Luiz.

No início deste mês, o secretário Inácio Bento de Morais Júnior participou da reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, que aconteceu em Mogi das Cruzes. Na ocasião, ele defendeu a importância dos investimentos em mobilidade urbana, dentro de um pensamento integrado sobre o desenvolvimento dos municípios.

“Em Mogi das Cruzes, a Prefeitura vem investindo em diversas intervenções para melhoria da acessibilidade. São ações que vão desde a construção da avenida das Orquídeas até a implantação de faixas para ônibus, melhorias de acessibilidade com rampas e para segurança viária, como as lombofaixas e travessias sinalizadas. Esta aproximação entre os municípios e o ministério é importante para se buscar mais benefícios para a população”, disse José Luiz, lembrando que a Secretaria de Transportes também realiza estudos em diversos pontos do município para melhoria da circulação de pedestres e veículos.