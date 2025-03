Reunião mobiliza Sindicatos da região pela reabertura do Posto do Ministério do Trabalho

Uma reunião histórica com a presença conjunta de vários Sindicatos de toda a região do Alto Tietê foi realizada na quarta-feira (26/3), na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, onde foi debatida a importância e a falta do Posto Ministério do Trabalho na região. Isso acontece porque, em outubro de 2021, o posto existente em Suzano foi fechado e extinto, o que aconteceu também em outras cidades do Alto Tietê. As lideranças sindicais presentes reforçaram que esse foi um dos vários dos impactos negativos da gestão do ex-presidente Bolsonaro para os trabalhadores.

O presidente Pedro Benites destacou a importância da reunião: "Este foi o maior encontro com as lideranças sindicais na história do Alto Tietê. Hoje, para conseguirmos um atendimento ou uma mesa redonda para cobrar alguma irregularidade de empresas ou negociar com a mediação do Ministério do Trabalho, precisamos ir até Guarulhos, onde o atendimento acontece junto com o espaço da Previdência Social, com agendamento prévio, pois o responsável por essa mediação está trabalhando sozinho e em home office. Essa informação veio diretamente do Posto em Guarulhos", afirmou.

Durante o debate, ficou evidente que, com a união dos Sindicatos e com muita luta, será possível trazer novamente um novo Posto do Ministério do Trabalho para os atendimentos no Alto Tietê e, com isso, desafogar a procura em Guarulhos, garantindo novamente um atendimento justo. A luta será árdua, por isso os Sindicatos precisam da ajuda de todos os trabalhadores, para que esta pauta tenha mais visibilidade e assim seja possível cobrar junto aos órgãos competentes.

Saúde do Trabalhador

Neste mesmo dia, houve o debate e os Sindicatos lutarão para que seja instalado na região um Posto do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), que é uma unidade especializada do SUS para o atendimento de trabalhadores com problemas de saúde relacionados ao trabalho, e que atualmente também fica em Guarulhos. É preciso descentralizar os atendimentos trazendo um posto para uma localidade mais próxima aqui no Alto Tiete, até mesmo para facilitar para o trabalhador que precisar do atendimento, pois não são todos que conseguem se deslocar para outra cidade.

"Isso acontece por vários motivos, desde acessibilidade até questões financeiras. Essa importante ferramenta nos permitirá fiscalizar de perto se as empresas estão cumprindo todas as normas de segurança e saúde do trabalhador", completou Josemar Bernardes, presidente do Sindicato da Construção Civil, lembrando que os sindicatos do Alto Tietê irão lutar e acompanhar de perto as duas pautas.

Estiveram presentes nessa reunião os seguintes Sindicatos:

Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano

Sintramog Mogi das Cruzes e região

Sindicato das Refeições Coletivas Suzano e região

Sindicato Metalúrgicos de Itaquá

Sindi. Trab. Ind. Químicas Farmacêuticas Suzano e região

Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região

Sincomerciários Mogi das Cruzes e Região

Sindicato de Vestuário e Calçado de Suzano

Apeoesp

Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi das Cruzes e Guararema (Sintap)

Sinthoresp

Sindi Saúde

Sindicato dos Metalúrgicos de Ferraz de Vasconcelos

Sintapi

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes

Sintraadete

Sindicato dos Condutores de Mogi das Cruzes

Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes