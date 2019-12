Reuniões de segurança no campo reuniram mais de 300 pessoas da zona rural de Mogi

O diálogo aberto entre produtores rurais e representantes do poder executivo, legislativo e da Segurança Pública da cidade tem mudado a perspectiva da segurança na zona rural mogiana. Esta mudança se deve ao projeto Campo Seguro, que integra o programa Mogi é Agro da Secretaria de Agricultura. Em 2019, seis reuniões foram realizadas para a identificação de demandas e a busca de soluções para os problemas apontados.

Os bairros atendidos foram Capela 11, Biritiba Ussu, Sabaúna, Cocuera, Pindorama e Itapety. Cada reunião recebeu entre 60 e 70 pessoas. “Realizamos as reuniões em polos importantes da zona rural de nossa cidade, atendendo as demandas de moradores e produtores. Tem sido um trabalho feito a várias mãos, que tem resultado, junto ao investimento feito pela Prefeitura, na melhoria da segurança na região”, disse o prefeito Marcus Melo. A cidade conta com a Patrulha Rural, um serviço da Guarda Municipal, que percorre as estradas vicinais do municipio.

As reuniões são bimestrais. Os principais temas discutidos são invasões e parcelamento de solo, furto de fios e equipamentos e desrespeito à Lei do Silêncio. Participam das reuniões moradores, produtores, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil, Polícia Civil Ambiental, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança, Guarda Municipal (Patrulha Rural), Secretaria de Agricultura, Secretaria de Serviços Urbanos e a Câmara Municipal.

“Com o projeto, abrimos um diálogo importante entre os parceiros da área de segurança e os produtores e moradores da zona rural da nossa cidade”, disse o secretário municipal de Agricultura, Renato Abdo. Por meio da iniciativa foi formada uma força tarefa para o contingenciamento de ocupações irregulares, que conta também com as secretarias municipais de Verde e Meio Ambiente e Planejamento, a Coordenadoria de Habitação, a CETESB e o Ministério Público.



Novos caminhos e iluminação

Ainda na questão da infraestrutura da zona rural, a Secretaria de Agricultura desenvolve o projeto Novos Caminhos para o monitoramento e manutenção das estradas vicinais. Mogi das Cruzes tem cerca de 1 mil quilômetros de estradas, que foram identificadas após um mapeamento. O projeto visa dinamizar o fluxo de informações entre as demandas das comunidades rurais e os gestores públicos.

Por meio de um aplicativo, motoristas do transporte escolar e profissionais das secretarias informam por meio de fotos as vias com problema e encaminham para o sistema para que seja aberta uma notificação, que irá gerar uma ordem de serviço para reparos na via. Atualmente, o recurso faz parte do app APP Eouve, possibilitando aos munícipes das comunidades rurais interagirem para expor demandas das condições das estradas rurais.

Recentemente, foi repassado o recurso de R$ 938.072,79 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para adequação e melhoria de pavimentação em 7,5 km na Estrada da Estiva. A iluminação das estradas é também uma questão que tem sido focada neste trabalho. A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Obras e com a Câmara Municipal, onde as luminárias do urbano que são substituídas por outras mais modernas, são destinadas as áreas rurais.