Revitalização da Avenida Elias Zugaib avança em Poá

Os trabalhos de revitalização na Avenida Elias Zugaib estão em ritmo acelerado e as equipes agora também iniciaram as intervenções na rua Alcântara. As duas vias ficam no bairro Cidade Kemel. No momento está sendo realizada a troca do calçamento e em breve chegará o novo asfalto e os serviços do Programa Poá + Iluminada, com a substituição de luminárias convencionais por LED, melhorando muito mobilidade, a iluminação e a segurança na região.

Segundo o prefeito Gian Lopes, os trabalhadores em breve avançarão para as ruas Pará, Assis, Florianópolis, Mentha Addas e Vitor Barbosa Guisar. A rua Uruaçu, no Jardim Violeta, também será contemplada. “Estamos realizando a melhoria no calçamento da Elias Zugaib e Alcântara e nos próximos dias começaremos as intervenções em outras ruas. Importante ressaltar que o piso que está sendo colocado melhora a mobilidade urbana (beneficiando pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida) e aumenta a drenagem das águas das chuvas e a impermeabilização do solo quando comparados às coberturas como concreto e asfalto”.

Ainda de acordo com o prefeito, a rua Niterói, também no Kemel, recebeu novo calçamento e o revestimento de asfalto-borracha, o mesmo já aplicado na avenida Deputado Castro de Carvalho. “Os trabalhos estão avançando na Niterói e seguirão até a Castro de Carvalho. Esta obra vai transformar a ligação da região central até o Kemel e a população está gostando muito do projeto”, reforçou Gian Lopes.

A moradora da rua Alcântara, Cristiane Barbasse de Souza, comentou que as obras chegaram em ótima hora. “Agora vamos ter todas as calçadas iguais, niveladas, melhorando muito a nossa circulação e principalmente vai ajudar quando chover, porque é um material que melhora a absorção de água. Achei isso espetacular”, comentou.

Para o auxiliar de produção, Nelson Donizete da Silva, a revitalização da Cidade Kemel era necessária. “Bairro muito carente e agora está recebendo a devida atenção da Prefeitura de Poá. Estou gostando do que estou vendo. As equipes estão de parabéns”.

Outras obras

No final de setembro de 2018, o prefeito Gian Lopes também iniciou a revitalização da Vila Jaú. As ruas Dolores Duran e Francisco Alves foram as primeiras contemplas com as obras de calçamento, drenagem e melhorias no pavimento e iluminação pública, entre outros.

Já no final de agosto de 2018, o prefeito Gian Lopes assinou a ordem de serviço para o início da primeira fase de obras da revitalização completa da avenida Deputado Castro de Carvalho.

As intervenções compreendem cerca de um quilômetro e foi realizado o recapeamento em toda extensão da avenida, beneficiando moradores de diversos bairros.