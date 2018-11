Revitalização da Castro de Carvalho e do Kemel avança

Uma importante obra de revitalização segue em andamento na cidade. No final de agosto, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR) assinou a ordem de serviço para o início da primeira fase da revitalização completa da Avenida Deputado Castro de Carvalho. As intervenções na via compreendem cerca de um quilômetro. Os trabalhos também estão avançados na Cidade Kemel e, neste momento, a Rua Niterói está sendo contemplada com calçamento e melhorias no pavimento.

“São obras que irão transformar a ligação do bairro da Cidade Kemel, com a região central do município e ao mesmo tempo melhorar muita a infraestrutura para nossa população. Tanto na Castro de Carvalho, quanto nas ruas no Kemel, serão totalmente revitalizadas, com guia nova, asfalto novo, bloquetes nas calçadas, para termos uma cidade moderna e bonita e também para melhorar a qualidade de vida dos poaenses”, comentou o prefeito Gian Lopes.

No Kemel, a revitalização será feita em todo bairro, ruas Pará, Assis, Florianópolis, Araraquara, Alcântara, Minas Gerais, Menta Adas e Vitor Barbosa Guisar. Já no projeto da Castro de Carvalho, será realizado o recapeamento em toda extensão da avenida, beneficiando moradores de milhares de bairros.

No final de setembro, o prefeito Gian Lopes também iniciou a revitalização da Vila Jaú. As ruas Dolores Duran e Francisco Alves foram as primeiras contemplas com as obras de calçamento, drenagem e melhorias no pavimento e iluminação pública, entre outros.

População

As obras na Castro de Carvalho e no Kemel estão agradando à população.

Segundo Vanderlei de Souza Silva, 43 anos, morador e comerciante no Kemel, a população aguardava as melhorias há muitos anos. “Acho muito bom o que está sendo feito aqui, pois as ruas estavam ruins e agora começam a ser recuperadas, melhorando o acesso das pessoas à escola e ao posto de saúde no bairro”.

Para Ivani Gomes da Silva, 63 anos, também moradora do Kemel, a obra realmente é importante, principalmente para as pessoas que possuem mais dificuldade para se locomover. “Acho positivo para o bairro e eu mesmo tenho dificuldade de andar em algumas calçadas, por conta de problemas de saúde”.