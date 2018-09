Revitalização da Vila Jaú se inicia em Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), esteve nessa segunda-feira (17) na Vila Jaú para acompanhar o início dos trabalhos de revitalização no bairro. As ruas Dolores Duran e Francisco Alves serão as primeiras a serem contempladas com as obras de calçamento, drenagem e melhorias no pavimento e iluminação pública, entre outros. O vice-prefeito e secretário de Saúde e da Mulher, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, secretários municipais e vereadores, também participaram da atividade.

“Estamos iniciando a revitalização do bairro começando pelas ruas Francisco Alves e Dolores Duran. A Vila Jaú, que sempre foi esquecida por outras administrações, tem as suas demandas atendidas neste governo, já que foi um compromisso meu e do meu vice-prefeito Marquinhos Indaiá e dos secretários e vereadores. Em pouco tempo vamos deixar esse bairro bonito e moderno. Reforçando ainda que toda esta região também será contemplada com os serviços do Programa Poá + Iluminada, com a substituição de luminárias convencionais por LED”, explicou o prefeito.

O vice-prefeito Marquinhos Indaiá explicou que mesmo diante de muitas dificuldades, a cidade está conquistando avanços. “Estamos trabalhando sempre unidos em busca de avanços. E hoje é uma felicidade muito grande estar na Vila Jaú, conversar com a população, e acompanhar este início de revitalização, que foi um compromisso nosso que está sendo efetivado e que certamente vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que residem aqui”.

O aposentado José Antonio de Sousa comemorou as obras de revitalização na Vila Jaú. “Há anos estamos esquecidos e ninguém fez nada aqui. Então é uma felicidade muito grande saber que a Prefeitura agora está olhando pelos moradores do bairro e durante os próximos dias vai trazer benefícios importantes. Coisas simples, mas que melhorarão muito nossa vida”.

Moradora há 38 anos da Vila Jaú, Fabiana Roberta dos Santos explicou que as ruas Dolores Duran e Francisco Alves nunca foram arrumadas. “Era um sofrimento muito grande. Sempre pedíamos melhorias à Prefeitura e não éramos ouvidos. Agora sim vai ficar bom, vai ficar ótimo. Começamos bem a semana. Será um benefício muito grande para população”.