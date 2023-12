Revitalização de avenida na Vila Virgínia, em Itaquá, chega a 95%

Os resultados da transformação já são visíveis com a conclusão da pavimentação nos dois sentidos da avenida, que está proporcionando melhor tráfego local, a construção de calçadas acessíveis, promovendo a mobilidade inclusiva, e a instalação dos postes.

No momento está sendo finalizada a sinalização horizontal e a pintura da pista de caminhada, além dos trabalhos de paisagismo. Em breve os postes do canteiro central também vão receber lâmpadas de LED, contribuindo para a segurança e estética da via.

"Esses últimos trabalhos vão fechar com chave de ouro todo o trabalho. Nosso objetivo é levar mais segurança aos motoristas, pedestres e pessoas que praticam atividade física pelo bairro. A Vila Virginia merece essa infraestrutura", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Ao todo, são 28 mil metros quadrados de intervenções. De acordo com o prefeito Eduardo Boigues, a obra destaca o compromisso da gestão em fornecer uma infraestrutura urbana moderna e funcional aos moradores.

"Estamos prestes a inaugurar essa obra que é um marco muito simbólico para a cidade. A avenida Vereador João Fernandes da Silva é uma das vias mais importantes do município e recebe um tráfego intenso de veículos diariamente. Tenho certeza que todos vão aprovar o resultado final", concluiu.

A obra de revitalização do canteiro central e da avenida Vereador João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba, alcançou a etapa final. Nesta semana, a obra chegou a 95% de conclusão. Iniciada em março deste ano, os serviços representam o investimento de R$ 6 milhões para a melhoria da infraestrutura urbana ao longo da via.