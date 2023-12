Revitalização de canteiro central no Parque Piratininga, em Itaquá, alcança 60% de execução

A obra de revitalização do canteiro central da rua João Francisco Lisboa, no Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba, alcançou a marca de 60% de conclusão nesta semana. Iniciado em setembro, o trabalho conta com investimento de R$ 918 mil e inclui a implantação de ciclovia, pista de skate e de caminhada, além de coreto, praça e estacionamento com 112 vagas.



Na primeira etapa do projeto, já foram realizados os serviços de construção do estacionamento e da execução do calçamento do canteiro central. A segunda parte inclui finalização do coreto, construção da pista de skate e a instalação da praça que também vai receber mesas com tabuleiros de xadrez.



Fiscalizando os trabalhos de perto, o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, destacou a importância do avanço. "Há muito tempo os moradores do Piratininga aguardam essa obra. O canteiro central vai se transformar em uma área de convivência e lazer. Os trabalhos seguem a todo vapor", disse.



Ao todo, o canteiro central abrange uma área de 4.230,56 m2. A expectativa é de que além de servir como um equipamento que vai levar qualidade de vida aos moradores, também impulsione o comércio local. Desde 2021, o bairro vem recebendo uma série de melhorias que reforçam os investimentos da administração, como a canalização do córrego Ribeirão da Silva, a reforma do ginásio municipal, asfalto e iluminação.



"Passar pelo Piratininga hoje é como visitar o futuro sem esquecer de como era no passado. Um bairro que é importante para Itaquá e que nunca teve tantos investimentos como hoje. Vamos seguir com essas melhorias para outros bairros", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.