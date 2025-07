Rock na Praça 2025 reúne 40 mil pessoas em Poá

Com um público estimado em 40 mil pessoas durante o último fim de semana, a 25ª edição do Rock na Praça uniu música, emoção e solidariedade. Realizado nos dias 12 e 13 de julho, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, o festival, que contou com apoio da Prefeitura de Poá, marcou o retorno à sua casa original com o tema “Rock na Praça de volta pra casa”, reafirmando o compromisso do município com a cultura, inclusão e a retomada dos grandes eventos.

Durante o festival, o público conferiu grandes shows com tributos a ícones como Led Zeppelin, Judas Priest, Pearl Jam, Deep Purple, Black Sabbath e Motörhead, além de participar ativamente das ações sociais. Ao longo dos dois dias, foram arrecadados na entrada do evento alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

O prefeito Saulo Souza destacou o impacto positivo do festival, que é realizado há 25 anos. “A cidade de Poá pulsa cultura. Parabéns aos organizadores que, em parceria com o Poder Público e com a iniciativa privada, realizaram um grande evento solidário. Ver a cidade abraçando o festival mais uma vez, de forma tão calorosa, reforça nosso compromisso com uma Poá mais humana, mais viva e mais participativa”.

A barraca solidária do Fundo Social de Poá, comandada pela primeira-dama e presidente do órgão, Flavia Souza, também foi um dos pontos altos do evento, oferecendo fogaça, caldo, sucos e água. “Nossa barraca teve um papel social importante. Toda a arrecadação será revertida para ações e projetos que atendem famílias em situação de vulnerabilidade. Criamos uma verdadeira corrente de solidariedade, que foi composta também pela área da inclusão criada no evento para atender pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes e que foi um grande sucesso também”, declarou.