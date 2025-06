Rock na Praça retorna à cidade de Poá com edição especial em julho de 2025

Depois de um ano fora da cidade de Poá, o Rock na Praça volta ao local onde tudo começou. A 25ª edição do maior festival de rock do Alto Tietê será realizada nos dias 12 e 13 de julho de 2025 na tradicional Praça de Eventos de Poá, localizada na Avenida Antônio Massa, 150, no Centro da cidade. Batizado de “De volta pra casa”, o evento marca um reencontro entre o público e o espaço que se tornou símbolo do festival.

Com expectativa de reunir cerca de 45 mil pessoas nos dois dias de programação, o evento promete movimentar não apenas os fãs de rock, mas também o comércio e o setor de serviços da região. Ao todo, serão 12 bandas se apresentando, vindas de diferentes cidades do estado de São Paulo e também de outros estados. A lista completa de atrações será divulgada nas próximas semanas.

“É um verdadeiro caso de amor com a cidade de Poá”, define Carlito Aquino, músico e presidente do Rock na Praça. Fundador do festival, Carlito destaca a importância simbólica da volta à cidade que acolheu o evento desde sua origem. “Agradeço muito à cidade de Itaquaquecetuba que nos cedeu espaço no ano passado, mas voltar para Poá é especial. Será um Rock na Praça incrível”, afirma.

Comemoração do Dia do Rock

O evento também tem uma motivação simbólica: comemorar o Dia Internacional do Rock, celebrado no dia 13 de julho. A data se tornou referência para os organizadores desde as primeiras edições e hoje é parte essencial do calendário cultural de Poá-SP. “Já está no coração dos amantes do rock de todas as regiões. É um evento conhecido em todo o estado de São Paulo e que traz gente de todos os cantos”, acrescenta Carlito.

Além da música, o Rock na Praça contará com uma ampla estrutura para receber o público, incluindo praça de alimentação e área de recreação. Segundo o diretor comercial do evento, Donizete Andrade Fonseca, todas as medidas estão sendo tomadas para garantir conforto, segurança e acessibilidade. “Contamos com o apoio das secretarias e órgãos de segurança da cidade e do estado de São Paulo, para viabilizar a logística e a segurança do público”, explicou.

Regras e funcionamento do evento

O acesso ao Rock na Praça seguirá normas rígidas para garantir a tranquilidade do evento. A entrada com qualquer tipo de bebida ou alimento será proibida. Todo consumo de comidas e bebidas deve ser feito exclusivamente nos pontos de venda credenciados dentro da praça de alimentação. A venda de bebidas alcoólicas será controlada, exigindo apresentação de documento de identidade para comprovar a maioridade.

Esse controle visa manter a organização do evento e garantir um ambiente seguro para todas as idades. “Estamos preparados para acolher famílias, grupos de amigos e todos os tipos de público que curtem o bom e velho rock’n’roll”, afirmou Donizete.

A edição de 2025 promete consolidar ainda mais a importância cultural do Rock na Praça para Poá e região. Criado como um movimento cultural independente, o festival cresceu ano após ano e passou a integrar o calendário oficial de eventos do município. Sua realização estimula a economia local, desde o comércio de rua até hotéis e serviços de transporte.