'Rock na Praça' tem barraca solidária do Fundo Social e promete agitar Poá neste fim de semana

A cidade de Poá recebe neste sábado (12) e domingo (13) a 25ª edição do tradicional “Rock na Praça”, evento que celebra o Dia Mundial do Rock, comemorado amanhã. Com apoio da Prefeitura e barraca do Fundo Social, o festival, que se consolidou como o principal encontro do gênero no Alto Tietê, volta a ser realizado na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, localizada na Avenida Antônio Massa, 150, e promete ser um marco histórico para os fãs de rock'n'roll.

Com o tema “Rock na Praça de volta pra casa”, o evento reúne grandes tributos ao rock mundial, com covers de Judas Priest, Led Zeppelin, Pearl Jam e Motörhead. A entrada é gratuita, mas o público é convidado a contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Os portões abrem às 11h, com início dos shows às 13h no sábado e às 12h no domingo.

Durante os dois dias de festival, o público também poderá visitar a barraca solidária do Fundo Social de Solidariedade, que estará no local oferecendo fogaça, caldo, suco e água. Os produtos poderão ser adquiridos com pagamento em dinheiro ou via Pix, e toda a renda será revertida para os projetos sociais desenvolvidos pelo órgão.

“O Rock na Praça é um símbolo da força cultural da nossa cidade. É uma alegria ver esse evento tão tradicional retornando à Praça de Eventos, que é a verdadeira casa desse festival. Apoiar ações como essa reforça o compromisso da nossa gestão com a cultura, o lazer e o incentivo a grandes eventos em Poá”, afirmou o prefeito Saulo Souza.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, destacou a importância da iniciativa. “Nossa barraca tem um papel social importante. Toda a arrecadação será revertida para ações e projetos que atendem famílias em situação de vulnerabilidade na nossa cidade, assim como os alimentos que serão recebidos na entrada, por isso convidamos a população para que participe desse grande evento e participe dessa corrente de solidariedade”.

Programação

As atrações anunciadas para o Rock na Praça prometem atrair fãs de todas as gerações. Neste sábado, a partir das 13 horas, sobem ao palco as bandas The Hammer (cover do Motörhead), Crusaders Official Saxon Tribute, DAOS (System of a Down Cover), O Que Sobrou do Caos, Balance (Van Halen Tribute Brazil) e Priest Live (Judas Priest Cover). Já no domingo, 13, a partir das 12 horas, é a vez da Banda Vórtex, Purple Brazil (Deep Purple), Blaymorphed (Pearl Jam Cover), Creedence Classic Clearwater Tribute Band, Banda No Quarter (Led Zeppelin Cover) e Master of Reality (Black Sabbath Cover).

Para o músico Carlito Aquino e Ana Aquino, idealizadores do evento, o retorno ao local original representa mais do que uma decisão logística: é uma reconexão com a história do festival. “É um verdadeiro caso de amor com Poá. Voltar para a nossa cidade é especial. Será um Rock na Praça incrível.”