Roda de trem da CPTM descarrila em pátio de manobra no Brás

A roda de um trem descarrilou na madrugada desta quinta-feira (29) em um pátio nas proximidades da estação Brás da CPTM, que atende as duas linhas da companhia no Alto Tietê.

De acordo com as informações da CPTM, a composição estava vazia e em manutenção preventiva no Pátio Engenheiro São Paulo. Uma roda acabou descarrilando por volta das 2h30, antes do início da operação comercial.

A situação foi normalizada por volta das 3h45. A CPTM disse que a composição estava no local para troca de um motor. “O fato não teve nenhuma relação com o trem e foi devido a uma falha num AMV (aparelho de mudança de via). Como o trem estava em baixa velocidade, parou imediatamente”, informou a CPTM, ao DS.

Por ser área interna e fora das vias operacionais, o descarrilamento não chegou a afetar a circulação de trens, que é iniciada às 4 horas, e nem comprometeu a segurança dos passageiros, que nem estavam no sistema.

Segundo a companhia, o trem permaneceu no pátio para realizar teste de desempenho, devido à troca do motor.