Rodízio de veículo está suspenso na manhã desta terça feira em SP; Obras na Marginal afetam trânsito

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos, durante a manhã desta terça-feira(26). A medida ocorre por conta do atraso da liberação da pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, que realiza o recapeamento.

A liberação vale para todas as regiões da cidade, mas somente no período da manhã: das 7h às 10h.

A pista expressa da Marginal ficou interditada até às sete da manhã entre as pontes da Casa Verde e Vila Maria no sentido Bandeirantes. Por volta das 7 horas da manhã, havia reflexos nas Rodovias Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias.

A suspensão do rodízio é uma forma de não penalizar os motoristas presos neste trânsito, sendo aplicado aos veículos com placas finais 3 e 4 somente.

Para a parte da tarde/noite no período das 17h até 20h, o rodízio está mantido normalmente.

Regras do rodízio, de acordo com o final da placa do carro:

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.