Rodízio de veículos fica suspenso até o início de janeiro em São Paulo

O rodízio de veículos na capital paulista está suspenso a partir desta segunda-feira (23) até o dia 10 de janeiro. A restrição volta a valer na segunda-feira, dia 13 de janeiro.

De acordo com a prefeitura, o rodízio de placas para caminhões continua inalterado nas próximas semanas, medida que também afeta as regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio proíbe a circulação de veículos no centro expandido paulistano das 7h às 10h e das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira. Às segundas, não podem transitar nessa área aqueles com placas de finais 1 e 2; às terças, a restrição vale para finais 3 e 4; às quartas, finais 5 e 6; às quintas, 7 e 8; e às sextas, 9 e 0.

Entre as vias que formam a área onde vigora a regra estão as marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas dos Bandeirantes e Affonso D´Escragnole Taunay, o Complexo Viário Maria Maluf, a Avenida Tancredo Neves, a Rua das Juntas Provisórias, o Viaduto Grande São Paulo e as avenidas Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

A multa para os condutores que desrespeitarem o rodízio é de R$ 130,16. Além disso, o motorista ganha quatro pontos na carteira de habilitação.