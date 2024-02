Rodoanel espera receber mais de 800 mil veículos no Carnaval

A chegada do Carnaval levará muitos foliões para a estrada entre os dias 09 e 14 de fevereiro, a concessionária SPMAR tem a expectativa que mais de 880 mil veículos trafeguem com total segurança nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas.

A maior parte dos foliões deve seguir pelo trecho Sul, onde a previsão é que passem, em torno de 624 mil veículos, sendo um terço desse movimento com destino ao litoral paulista. Já pelo trecho Leste são esperados 257 mil carros.

Previsão de maior fluxo:

Sexta-feira: das 7h às 21h.

Sábado: das 7h às 14h.

Domingo: das 11h às 19h.

Segunda-feira: das 9 h às 15h.

Terça-feira: das 10h às 20h

Período chuvoso – Os primeiros meses do ano têm maior incidência de chuva e exigem que os motoristas redobrem a atenção com os itens de segurança e isso vale tanto para carro ou motos. A concessionária SPMAR preparou uma série de dica de revisões no podcast De Olho na Estrada.

"Em período de chuva, os cuidados do motorista com a segurança começam antes de pegar a estrada. Muitos esquecem, por exemplo, de avaliar o estado das palhetas dos limpadores de para-brisas e calibragem correta dos pneus, principalmente para veículos com cargas e passageiros. Ou até mesmo verificar se as lâmpadas de faróis, lanternas e luzes de freio estão funcionando perfeitamente. Qualquer problema nestes componentes aumenta o risco de acidentes em situações de visibilidade adversa" explica Fausto Cabral, gerente de Operações da Concessionária SPMAR.



Outro ponto de atenção é com as atitudes do motorista ao se deparar com a chuva. É fundamental garantir uma direção preventiva, o que inclui diminuir a velocidade, manter uma distância segura do carro da frente, evitar ultrapassagens e trocas de faixas de rolamento.

“Para saber qual a distância segura que se deve manter do veículo da frente, temos a chamada regra dos 2 segundos. Nesse caso, basta fixar um ponto da estrada e depois da passagem do veiculo à sua frente por esse ponto, contar mental 1001 e 1002. Após a contagem se você não chegou ao ponto estabelecido ou estiver sobre ele, a sua distância para o veículo à frente é considerada segura para uma manobra de frenagem ou fuga. Caso contrário, é indicado diminuir a velocidade e ampliar a distância” exemplifica Cabral.

Em caso de pane, a indicação é que encoste o veículo e busque abrigo num local seguro, de preferência longe do acostamento. Não se deve ficar dentro do automóvel e, no caso das motos, evitar se abrigar embaixo de árvores, especialmente, pelo risco de quedas ou raios.

Ao longo do Rodoanel existem telefones de emergência. Eles ficam localizados a cada quilômetro e servem para o motorista solicitar apoio. Como sinalização, a rodovia ainda conta com Painéis Móveis Variáveis (PMV) que emitem avisos sobre as condições do tempo e, nos casos de mudanças bruscas de visibilidade em algum trecho, reforçam para que o motorista redobre atenção.



Dicas de direção segura durante a tempestade:

•Diminua a velocidade e frear com cuidado;

•Acenda o farol baixo e sinalize as manobras com antecedência;

•Mantenha a distância segura dos demais veículos;

•Dirija na defensiva, evitando ultrapassagens.

A operação Carnaval contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (leves e pesados), 05 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais. Nesse período não haverá o transporte de cargas especiais na rodovia.

Bloco do sangue bom – A SPMAR também divulgará, durante todo o feriado de Carnaval, a ação da Fundação Pró-Sangue para que as pessoas doem sangue antes de cair na folia.

As vagas livres no sistema de agendamento online da Pró-Sangue, que pode ser acessado pelo site www.prosangue.sp.gov.br

A ação da tem apoio da ARTESP e das concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo.

Apoio - O motorista que necessitar de qualquer apoio emergencial tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários, sala de espera e água potável.