Região

Rodoanel, sob gestão da SPMar, é eleito uma das melhores rodovias do país

Pelo segundo ano consecutivo, trecho é destaque no ranking nacional de avaliação das estradas

18 dezembro 2025 - 12h50Por Da região
- (Foto: Divulgação)

O trecho do Rodoanel Mário Covas (SP021) sob gestão da concessionária SPMar foi escolhido como a 8ª melhor rodovia do país, segundo o ranking das melhores rodovias do Brasil, divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

"Esse reconhecimento é um reflexo do compromisso da SPMar com a excelência e a segurança dos nossos usuários. Seguiremos trabalhando para oferecer uma rodovia de qualidade, com infraestrutura moderna e serviços eficientes, atendendo às necessidades dos motoristas e contribuindo para o desenvolvimento de toda a região", reforça Wilson Omuro, diretor da SPMar.

O estudo considera critérios como conservação, pavimento e sinalização de mais de 92 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas, além de trechos das rodovias estaduais mais significativas.

A SPMar é responsável pela gestão de 76,9% do Rodoanel Mario Covas em operação, entre os km 30 ao 130, abrangendo os trechos Sul e Leste, por onde circulam em média 160 mil veículos por dia, cruzando pelas cidades de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, Poá, Itaquaquecetuba, Suzano, Arujá e Mauá.

