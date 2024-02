Rodoanel: SPMAR entrega 31 novas viaturas para a Policia

A SPMAR realizou a primeira fase de entrega das novas viaturas que reforçarão o policiamento rodoviário no Rodoanel Mario Covas (SP-021). Os 13 primeiros veículos - duas SUVs, dez compactos e uma van de produtos perigosos – foram apresentados na tarde dessa terça-feira (27) no quilômetro 41 do Rodoanel na presença do Major Cesar Hernandes Rossignoli e do Capitão Fabio Henrique Ferreira de Camargo, comandante do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária). Pela concessionária participaram do evento o diretor executivo Marcelo Fonseca, o diretor financeiro Wilson Omuro, o gerente de operações Fausto Cabral e o gerente administrativo financeiro Jader Pereira. Os novos carros chegaram todos equipados e prontos para as ações de patrulhamento e segurança da rodovia, possibilitando manter um policiamento ostensivo pelos 105 quilômetros da via.

Uma segunda fase de entregas ocorrerá em março, quando oito motos e outros dez veículos compactos serão repassadas a corporação, totalizando a renovação da frota de 31 veículos voltados para o patrulhamento da rodovia. Essa é uma ação já prevista no Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo e no convênio firmado entre a concessionária SPMAR e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Os investimentos para substituição desta parte da frota das viaturas operacionais da PMRv são de aproximadamente R$ 6,2 milhões.Para o diretor executivo da SPMAR, Marcelo Afonseca, a atualização da frota é um fator importante e que contribui diretamente para a segurança dos usuários da rodovia: “O patrulhamento da rodovia é um elemento fundamental para a segurança do usuário. As novas viaturas, com os novos equipamentos instalados, vão ajudar muito no dia a dia da Polícia Rodoviária, resultando em maior segurança a todos que trafegam pelo Rodoanel”, destacou Afonseca.

O Capitão da Policia Militar, Fabio Henrique Ferreira de Camargo, classificou a parceria como fundamental no trabalho da corporação: “A renovação da frota possibilita que o Policiamento Rodoviário continue prestando um serviço de qualidade aos usuários da rodovia” comentou Camargo, que ainda elencou os impactos positivos desse trabalho conjunto: “Além disso, melhora as condições de trabalho dos policiais, bem como garante a segurança destes. Reduz também o tempo de resposta dos policiais a solicitações de usuários, tendo em vista a melhor qualidade dos veículos novos”.

Os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas formam um dos principais corredores logístico do País, por onde passam diariamente mais de 150 mil veículos movimentando cargas de Norte a Sul do País, com destaque para o fluxo em direção ao Porto de Santos.

A parceria entre Polícia Rodoviária e concessionária SPMAR é desenvolvida visando ações preventivas de segurança que envolvem o uso de inteligência artificial e análise de dados, o que tem impactado para uma forte queda nos números de ocorrências na rodovia ano a ano.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).