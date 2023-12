Rodovia Ayrton Senna terá redução nos limites de velocidade máxima

Novos limites de velocidade entrarão em vigor na Rodovia Ayrton Senna (SP-070) a partir de 15 de dezembro. A portaria nº 065/2023, que determina a redução dos limites de velocidade entre o Km 11 e o KM 36, em ambos os sentidos, tem o objetivo de melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança viária aos usuários.

A medida é uma iniciativa conjunta entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), o Policiamento Rodoviário e o Programa de Redução de Acidentes (PRA) da concessionária Ecopistas, com a aprovação da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Neste primeiro momento, estão sendo instaladas placas com os novos limites e será realizada uma campanha educativa, sem a aplicação de multas, para que os usuários tomem conhecimento da mudança. Após período educativo, os radares serão atualizados e a fiscalização passará a ser com função punitiva caso os motoristas não respeitem os novos limites estabelecidos após o início das novas referências.

Atualmente, os limites de velocidade são de 120 km/h para carros e 90 km/h para caminhões. Confira a seguir as novas referências para cada trecho:

<< Sentido São Paulo

Veículos de Passeio

km 36 ao km 24: 100 km/h

km 24 ao km 11: 90 km/h

Veículos Pesados

km 36 ao km 24: 80 km/h

km 24 ao km 11: 70 km/h

>> Sentido Interior

Veículos de Passeio

km 36 ao km 11: 100 km/h

Veículos Pesados

km 36 ao km 11: 80 km/h