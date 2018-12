Rodovia Mogi-Bertioga recebe tráfego intenso no sentido litoral

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, amanheceu nesta sexta-feira (21) com fluxo intenso de veículos no sentido litoral. A expectativa é de que o tráfego pesado seja maior neste sábado (22), uma vez que desde sexta-feira (21) os turistas têm adiantado a viagem de Natal, celebrado na próxima terça-feira (25).

O movimento nos estabelecimentos à beira da estrada pode crescer até 20% neste final de semana. Ainda nesta sexta-feira, nenhum ponto de parada foi verificado ao longo da via.

Conforme publicado pelo DS, a Operação Verão do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) estará na Mogi-Bertioga até fevereiro, a fim de esquematizar atividades que minimizem os impactos do intenso fluxo de veículos neste período de veraneio.

Ainda sexta-feira, no primeiro dia de operação organizada para receber os turistas na véspera de Natal, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no posto de atendimento da Vila Moraes, em Mogi das Cruzes, não verificou nenhuma ocorrência grave e nem pontos de parada até o litoral.

O comércio local, ao longo da via, comemora o tráfego com a expectativa de movimento acrescida em até 20%. É o que diz o borracheiro Elinaldo Aparecido de Jesus, apostando no aumento de atendimento aos motoristas. "Por enquanto está tranquilo, mas em breve aparece muito cliente. Só não é melhor do que o movimento nos restaurantes à beira da estrada", diz.

A sexta-feira foi propícia para aqueles que buscavam fugir do trânsito esperado para este sábado. O engenheiro civil Michael Gonçalves Bonfim partiu logo cedo de São Paulo, com a esposa. "Vamos ficar quatro dias e ir embora antes do Natal. No dia 24 já vamos embora, por volta das 11 horas, para evitar o tráfego intenso e passar o Natal em casa".

Já a paulistana Elaine Cristina de Melo Gomes, psicóloga, vai passar todo o feriado no litoral, em Juqueí. Na companhia de toda a família, a turista encheu o carro e, inclusive, trouxe os animais de estimação.

"Estou achando o movimento na estrada muito tranquilo, por enquanto", opinou.