Rodovias concedidas ganharão 27 novas passarelas para pedestres até fim de 2026

Os lotes de rodovias concedidos no Estado de São Paulo, incluindo Lote Litoral, que contempla rodovias que ligam o Alto Tietê ao litoral sul do Estado de São Paulo, ganharão 27 novas passarelas para a passagem de pedestres para evitar acidentes e melhorar a segurança nas rodovias.

Ao todo, há 412 passagens de pedestres ativas nos lotes concedidos, além de planejamento para novas estruturas. Os investimentos somam quase R$ 60 milhões. Essa é uma das iniciativas de destaque do Governo de São Paulo para o Maio Amarelo, mês de conscientização para a segurança no trânsito.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), são 17 obras previstas para 2025, sendo que 4 serão inauguradas ainda neste ano. O investimento estimado é de R$ 36,25 milhões. Além disso, há previsão de início de dez novas passarelas em 2026, com investimento de R$ 20,2 milhões, sendo nove inaugurações de obras. As estruturas para pedestres evitam travessias irregulares nas rodovias e, assim, previnem acidentes.

Passarelas em novos projetos de concessão

Além disso, novos projetos de concessão de rodovias do Estados de São Paulo, que passaram por leilão nos últimos meses, também preveem passarelas para pedestres. Ao todo, serão 77 obras a serem feitas no decorrer dos anos de concessão. Elas se distribuem nas concessões da Nova Raposo, Rota Sorocabana e Lote Litoral. Os projetos também contam com ciclovias exclusivas para ciclistas.

Segurança viária nas rodovias

A promoção da segurança viária é uma das preocupações de projetos de concessões rodoviárias em São Paulo. Por isso, o Estado conta com o Programa de Redução de Acidentes (PRA). Em conjunto com investimentos obrigatórios das concessionárias, como passarelas e acostamentos, o PRA identifica necessidades específicas de cada rodovia.

Entre 2000 e 2024, o programa conseguiu reduzir os acidentes em 47% e as mortes em 51% na malha concedida. Cada concessionária promove ações de conscientização e respeito no trânsito, abrangendo pedestres, ciclistas, motociclistas, caminhoneiros e condutores de veículos de passeio. Além das ações educativas, também são realizadas ações de fiscalização em parceria com a Polícia Militar Rodoviária.